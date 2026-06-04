В Windows 11 добавили встроенную поддержку Linux для разработчиков

Что также входит в новую версию?

Набор готовых команд для работы в терминале (как в Linux и macOS)

«Привычный» PowerShell, похожий на те, что используют разработчики

Экспериментальный «умный» терминал с ИИ, который подсказывает команды и автоматизирует повторяющиеся действия

Неизвестно, будет ли это отдельное издание Windows, особый режим или просто набор приложений, но тестовую версию обещают выпустить в ближайшие месяцы. Подробности о цене и доступности появятся позже.