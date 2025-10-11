В Windows 11 появится новый консольный текстовый редактор — Edit

Edit — это современная версия классического MS-DOS Editor, появившегося ещё в 1991 году. Новый вариант сохранил простоту оригинала, но получил поддержку Unicode и теперь может работать с файлами любого размера — даже в несколько гигабайт.

Редактор создан на языке программирования Rust и распространяется с открытым исходным кодом. Его можно свободно скачивать и использовать не только в Windows, но и на macOS или Linux.

Пока Edit доступен для загрузки на GitHub, но вскоре он станет редактором по умолчанию в Windows 11.

Классика порой может обрести второе дыхание.