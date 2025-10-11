В Windows 11 появится новый консольный текстовый редактор — Edit

Опубликовано 11 октября 2025, 18:031 мин.
В Windows 11 появится новый консольный текстовый редактор — EditНовый, стандартный
В Windows 11 скоро появится новый встроенный текстовый редактор под названием Edit. Он заменит старый инструмент в Командной строке.
© Edit
Edit — это современная версия классического MS-DOS Editor, появившегося ещё в 1991 году. Новый вариант сохранил простоту оригинала, но получил поддержку Unicode и теперь может работать с файлами любого размера — даже в несколько гигабайт.
Редактор создан на языке программирования Rust и распространяется с открытым исходным кодом. Его можно свободно скачивать и использовать не только в Windows, но и на macOS или Linux.
Пока Edit доступен для загрузки на GitHub, но вскоре он станет редактором по умолчанию в Windows 11.
Классика порой может обрести второе дыхание.