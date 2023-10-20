В Windows 11 появится поддержка слуховых аппаратов

Новая функция появилась в тестовой программе Windows 11 Insider Preview Build 25977 и пока это это бета-версия. Когда функция станет доступна всем пользователям, слабослышащие люди смогут пользоваться компьютерами под управлением Windows 11 при наличии слуховых аппаратов с технологией Bluetooth LE Audio.

Для качественной передачи звука с компьютера на слуховой аппарат в ОС используется аудиокодек LC3, позволяющий достаточно долго сохранять заряд аккумулятора аппарата и его автономность. К тому же этот кодек может передавать сигнал на несколько аппаратов одновременно.