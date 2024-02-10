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Приложения
Опубликовано 10 февраля 2024, 03:45
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В Windows 11 появится «волшебная палочка» Linux: команда sudo

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Разработчики ликуют. Microsoft добавляет любимую команду sudo в Windows 11, мощный и знакомый инструмент для тех, кто работает с повышенными привилегиями. Широко используемая в Linux и macOS, команда sudo позволяет пользователям запускать функции с повышенным уровнем привилегий, что делает ее незаменимой для выполнения различных задач, таких как тестирование скриптов и изменение системных настроек.

Имитируя функциональность своего аналога для Linux, sudo от Microsoft предлагает три уникальных режима:

  • Запускает команду в отдельном окне, сохраняя четкое различие между обычными и привилегированными задачами.

  • Аналогично новому окну, но отключает ввод в текущем окне, предотвращая случайные действия с повышенными правами.

  • Наиболее схоже с традиционной процедурой sudo, напрямую поднимая команду в текущем окне.

Хотя режим inline обеспечивает удобство, Microsoft признает потенциальные риски безопасности. Они планируют предоставить обширную документацию и поделиться подробной информацией о снижении этих рисков до того, как он станет широко доступен.

Microsoft открыла проект своего sudo на GitHub, приглашая к участию и вкладу сообщество разработчиков.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#LINUX
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#WINDOWS
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#обновление