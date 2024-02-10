В Windows 11 появится «волшебная палочка» Linux: команда sudo

Имитируя функциональность своего аналога для Linux, sudo от Microsoft предлагает три уникальных режима:

Запускает команду в отдельном окне, сохраняя четкое различие между обычными и привилегированными задачами.

Аналогично новому окну, но отключает ввод в текущем окне, предотвращая случайные действия с повышенными правами.

Наиболее схоже с традиционной процедурой sudo, напрямую поднимая команду в текущем окне.

Хотя режим inline обеспечивает удобство, Microsoft признает потенциальные риски безопасности. Они планируют предоставить обширную документацию и поделиться подробной информацией о снижении этих рисков до того, как он станет широко доступен.

Microsoft открыла проект своего sudo на GitHub, приглашая к участию и вкладу сообщество разработчиков.