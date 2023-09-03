В Windows появилась возможность создавать мини-окна приложений

PowerToys, возрожденный Microsoft в 2019 году и открытый на GitHub, включает в себя различные инструменты, с которыми вы можете ознакомиться на том же GitHub.

Crop and Lock совместима с Windows 11 и Windows 10 v2004 (19041) или новее. Программа предлагает два режима: Обрезка миниатюр, в котором отображается выделенная область в реальном времени, и режим Reparent, который является более интерактивным, но может иметь проблемы с совместимостью с некоторыми приложениями.