В Windows появилась возможность создавать мини-окна приложений

В Windows появилась возможность создавать мини-окна приложенийОбрезая их
Компания Microsoft представила новую функцию Crop and Lock в своем наборе утилит PowerToys, которая позволяет обрезать окна приложений для отображения только нужного содержимого.
PowerToys, возрожденный Microsoft в 2019 году и открытый на GitHub, включает в себя различные инструменты, с которыми вы можете ознакомиться на том же GitHub.
Crop and Lock совместима с Windows 11 и Windows 10 v2004 (19041) или новее. Программа предлагает два режима: Обрезка миниатюр, в котором отображается выделенная область в реальном времени, и режим Reparent, который является более интерактивным, но может иметь проблемы с совместимостью с некоторыми приложениями.
Для использования этих функций пользователи могут применять сочетания клавиш:
Thumbnail: Клавиша Windows + Ctrl + Shift + T
Reparent: Клавиша Windows + Ctrl + Shift + R
Crop and Lock - полезное дополнение для настройки окон приложений, однако существуют некоторые ограничения, например, затруднения при обрезке максимизированных или полноэкранных окон, а также плохая реакция некоторых приложений на обрезку.