Приложения
17:15, 03 сентября 2023
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В Windows появилась возможность создавать мини-окна приложений

Обрезая их

Компания Microsoft представила новую функцию Crop and Lock в своем наборе утилит PowerToys, которая позволяет обрезать окна приложений для отображения только нужного содержимого.

PowerToys, возрожденный Microsoft в 2019 году и открытый на GitHub, включает в себя различные инструменты, с которыми вы можете ознакомиться на том же GitHub.

Crop and Lock совместима с Windows 11 и Windows 10 v2004 (19041) или новее. Программа предлагает два режима: Обрезка миниатюр, в котором отображается выделенная область в реальном времени, и режим Reparent, который является более интерактивным, но может иметь проблемы с совместимостью с некоторыми приложениями.

В Windows появилась возможность создавать мини-окна приложений
© Microsoft

Для использования этих функций пользователи могут применять сочетания клавиш:

  • Thumbnail: Клавиша Windows + Ctrl + Shift + T

  • Reparent: Клавиша Windows + Ctrl + Shift + R

Crop and Lock - полезное дополнение для настройки окон приложений, однако существуют некоторые ограничения, например, затруднения при обрезке максимизированных или полноэкранных окон, а также плохая реакция некоторых приложений на обрезку.

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