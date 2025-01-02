В Wired посоветовали людям удалить старые чаты в соцсетях

Если вы хотите очистить старые чаты, большинство платформ предлагают способы удаления или устанавливают функцию автоматического удаления. Например, iOS позволяет удалять сообщения iMessages через определенный период времени. В Slack сообщения старше года автоматически удаляются в бесплатных версиях.

Но такое есть не у всех, поэтому всё придется чистить собственными руками.