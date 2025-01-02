Приложения
Опубликовано 02 января 2025, 23:40
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В Wired посоветовали людям удалить старые чаты в соцсетях

Ситуации бывают разные
История ваших старых чатов может раскрывать о вас больше, чем вы думаете. В таких приложениях, как WhatsApp и VK, эти разговоры часто хранятся на облачных серверах. В то время как есть платформы с шифрованием, те же специальные чаты Telegram, они сохраняют данные на ваших устройствах. И вот те приложения, что хранят сообщения в облаке, могут передать их в ответ на запросы властей, пишет издание.
В Wired посоветовали людям удалить старые чаты в соцсетях
© Ferra

Если вы хотите очистить старые чаты, большинство платформ предлагают способы удаления или устанавливают функцию автоматического удаления. Например, iOS позволяет удалять сообщения iMessages через определенный период времени. В Slack сообщения старше года автоматически удаляются в бесплатных версиях.

Но такое есть не у всех, поэтому всё придется чистить собственными руками.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
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