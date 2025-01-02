В Wired посоветовали людям удалить старые чаты в соцсетях

Опубликовано 02 января 2025, 23:401 мин.
В Wired посоветовали людям удалить старые чаты в соцсетяхСитуации бывают разные
История ваших старых чатов может раскрывать о вас больше, чем вы думаете. В таких приложениях, как WhatsApp и VK, эти разговоры часто хранятся на облачных серверах. В то время как есть платформы с шифрованием, те же специальные чаты Telegram, они сохраняют данные на ваших устройствах. И вот те приложения, что хранят сообщения в облаке, могут передать их в ответ на запросы властей, пишет издание.
Если вы хотите очистить старые чаты, большинство платформ предлагают способы удаления или устанавливают функцию автоматического удаления. Например, iOS позволяет удалять сообщения iMessages через определенный период времени. В Slack сообщения старше года автоматически удаляются в бесплатных версиях.
Но такое есть не у всех, поэтому всё придется чистить собственными руками.