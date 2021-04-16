В Яндекс.Картах отметили все пункты вакцинации от коронавируса

Всего в Яндекс.Картах отмечено более 4,5 тысячи мест, где можно сделать прививку от коронавируса. Сообщается, что в настоящее время Яндекс предлагает самый полный список. Он будет дополняться в сотрудничестве с Минздравом.

Для поиска пункта вакцинации нужно ввести в строке запрос «вакцинация» или «где сделать прививку». Список всех адресов поликлиник, больниц и мобильных пунктов вакцинации доступен и по этой ссылке.

Издание «Ведомости» отмечает, что на данный момент в России полноценно привились только около 5 млн человек. В Москве вакцину поставили лишь около 1 млн человек. Всего в стране зарегистрировано три вакцины. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Массовая вакцинация стартовала в России в январе.