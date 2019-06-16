В «Яндекс.Такси» появился поиск машины по всем тарифам сразу

У «Яндекс.Такси» есть разные тарифы, самый дешёвый из них — «Эконом». При заказе такси приложение предлагает выбрать тариф. Теперь же в нём появилась возможность начать искать ближайшего водителя по всем тарифам. Уехать можно будет на том такси, которое приедет раньше всех.

Чтобы воспользоваться функцией, надо выбрать адрес подачи машины, пункт назначения и пролистать все тарифы до «Самого быстрого». При нажатии на него, появится специальное окошко с перечислением вариантов.

Пока новая опция доступна только для пользователей приложения на iOS. Оно также позволяет оплатить такси при помощи Apple Pay.