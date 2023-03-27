15:42, 27 марта 2023
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В Яндексе ответили на вопрос «Правда, что цена на такси будет выше, если на телефоне мало зарядки?»А ещё рассказали об остальных нюансах формирования стоимости поездки
Компания Яндекс выпустила первый эпизод сериала «Антология технологий Яндекс Такси. Почему цена такая».
Фото: Unsplash
В первой серии компания рассказывает о том, как формируются цены на поездки. Например, авторы отвечают на вопрос: «Правда, что цена в "Яндекс Такси" будет выше, если на телефоне мало зарядки?». В Яндексе заявили, что это миф, ведь компания не может определить, с какой именно целью вы открыли приложение. У Яндекса есть специальная формула повышения стоимости, от которой всё и зависит.
В ролике также развеяли миф о том, что стоимость заказа такси с более новой модели телефона выше, чем со старой.