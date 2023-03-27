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15:42, 27 марта 2023
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В Яндексе ответили на вопрос «Правда, что цена на такси будет выше, если на телефоне мало зарядки?»

А ещё рассказали об остальных нюансах формирования стоимости поездки

Компания Яндекс выпустила первый эпизод сериала «Антология технологий Яндекс Такси. Почему цена такая».

В Яндексе ответили на вопрос «Правда, что цена на такси будет выше, если на телефоне мало зарядки?»

Фото: Unsplash

В первой серии компания рассказывает о том, как формируются цены на поездки. Например, авторы отвечают на вопрос: «Правда, что цена в "Яндекс Такси" будет выше, если на телефоне мало зарядки?». В Яндексе заявили, что это миф, ведь компания не может определить, с какой именно целью вы открыли приложение. У Яндекса есть специальная формула повышения стоимости, от которой всё и зависит.

В ролике также развеяли миф о том, что стоимость заказа такси с более новой модели телефона выше, чем со старой.

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