В Яндексе ответили на вопрос «Правда, что цена на такси будет выше, если на телефоне мало зарядки?»

В первой серии компания рассказывает о том, как формируются цены на поездки. Например, авторы отвечают на вопрос: «Правда, что цена в "Яндекс Такси" будет выше, если на телефоне мало зарядки?». В Яндексе заявили, что это миф, ведь компания не может определить, с какой именно целью вы открыли приложение. У Яндекса есть специальная формула повышения стоимости, от которой всё и зависит.