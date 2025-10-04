Приложения
Опубликовано 04 октября 2025, 19:08
В YouTube Music появился перевод текстов песен на другие языки

Становится лучше
YouTube Music запускает тест новой функции, что переводит тексты песен на выбранный язык. Ранее, как можно понять, в приложении тексты отображались только на языке оригинала. Переводы будут появляться прямо под оригинальными строками.
© Ferra.ru

Пока функция работает в тестовом режиме и доступна лишь ограниченному числу пользователей. Для перевода YouTube Music использует язык приложения по умолчанию, язык перевода можно изменить в настройках.

© AndroidAuthority

К сожалению, новая возможность доступна только для Premium-подписчиков. Несмотря на это, Google всё ещё может расширить доступ к функции в будущем.

Переводы создаются Google-переводчиком, поэтому качество может различаться от песни к песне.

Источник:AndroidAuthority
Автор:Максим Многословный
Теги:
#перевод
,
#YouTube Music
,
#YOUTUBE