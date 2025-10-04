В YouTube Music появился перевод текстов песен на другие языки

Опубликовано 04 октября 2025, 19:081 мин.
В YouTube Music появился перевод текстов песен на другие языкиСтановится лучше
YouTube Music запускает тест новой функции, что переводит тексты песен на выбранный язык. Ранее, как можно понять, в приложении тексты отображались только на языке оригинала. Переводы будут появляться прямо под оригинальными строками.
Пока функция работает в тестовом режиме и доступна лишь ограниченному числу пользователей. Для перевода YouTube Music использует язык приложения по умолчанию, язык перевода можно изменить в настройках.
К сожалению, новая возможность доступна только для Premium-подписчиков. Несмотря на это, Google всё ещё может расширить доступ к функции в будущем.
Переводы создаются Google-переводчиком, поэтому качество может различаться от песни к песне.