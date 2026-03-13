В YouTube на телевизорах появилась непроскаемая 30-секундная реклама

Раньше максимальное время такой «непропускаемой» рекламы обычно составляло 15−20 секунд. Новый формат создан «специально» для больших экранов. Пока реклама будет появляться только там. Но это пока.

Google объясняет, что ИИ сам будет решать, какую рекламу показывать. Если человек сидит за компьютером или листает ленту в телефоне, ролик может быть коротким — 6 или 15 секунд. Но если зритель устроился на диване перед телевизором, ИИ выберет 30-секундную версию.

Компания тестировала эту возможность еще с 2023 года, но только сейчас объявила о полноценном запуске.