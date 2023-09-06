В YouTube появились игры: закрытое тестирование началось

В YouTube появились игры: закрытое тестирование началосьДля всех пользователей – со временем
YouTube начал публичное тестирование своей инициативы «Playables», в рамках которой на платформе появляются игры. Хотя подробная информация о типах игр, включенных в Playables, ограничена, это шаг, расширяющий количество контента на платформе.
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Раздел «Playables» появится на главной странице пока что для ограниченного числа пользователей, что позволит им играть в игры прямо на YouTube с настольных и мобильных устройств.
Раздел присоединится к таким направлениям, как музыка, телевидение, игровые трансляции и подкасты. Несмотря на то, что предыдущая игровая программа Google, Stadia, была закрыта в начале этого года, за успехом и масштабом игровых амбиций YouTube будет пристально следить индустрия.
Этот шаг направлен на удовлетворение разнообразных потребностей пользователей YouTube и дальнейшую диверсификацию предлагаемого контента.