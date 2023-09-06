В YouTube появились игры: закрытое тестирование началось

Раздел «Playables» появится на главной странице пока что для ограниченного числа пользователей, что позволит им играть в игры прямо на YouTube с настольных и мобильных устройств.

Раздел присоединится к таким направлениям, как музыка, телевидение, игровые трансляции и подкасты. Несмотря на то, что предыдущая игровая программа Google, Stadia, была закрыта в начале этого года, за успехом и масштабом игровых амбиций YouTube будет пристально следить индустрия.

Этот шаг направлен на удовлетворение разнообразных потребностей пользователей YouTube и дальнейшую диверсификацию предлагаемого контента.