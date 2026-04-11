11 апреля 2026
В YouTube появились непропускаемые 90-секундные рекламные ролики. Это «случайность»Уверяет нас компания
Многие пользователи заметили «странное поведение» YouTube на телевизорах: им начали показывать рекламные ролики длиной до 90 секунд, которые нельзя пропустить. При этом официальные правила сервиса разрешают «непропускаемую» рекламу только до 30 секунд. На жалобы отреагировал официальный аккаунт технической поддержки YouTube в соцсетях.
Там заявили, что такие длинные ролики — не намеренное нововведение. Компания утверждает, что даже не тестирует сейчас подобный формат, и пообещала «разобраться в ситуации».
Вот только ещё в прошлом году Android Authority провели опрос среди 8600 человек. Он показал, что 87% зрителей даже тогда успели столкнуться с непропускаемой рекламой дольше 30 секунд. А каждый третий видел ролики длиннее двух минут.