В YouTube появились QR-коды с рекламой

Опубликовано 17 мая 2024, 06:00
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В YouTube появились QR-коды с рекламойА еще сервис расширяет охват WNBA
На презентации YouTube Brandcast 2024 было сделано несколько важных для зрителей объявлений, в частности, о введении «брендированных» QR-кодов. Эти QR-коды с логотипами рекламодателей будут появляться рядом с видеорекламой, позволяя зрителям узнать больше о рекламируемых товарах или услугах.
Кроме того, YouTube TV получит преимущества от нового соглашения между Google и Scripps Sports. С 31 мая пятничные игры WNBA, транслируемые на канале ION, будут доступны подписчикам базового плана YouTube TV.
Еще одним важным событием стало то, что YouTube формализует и расширяет свою программу YouTube Select Creator Takeovers. Эта инициатива позволяет брендам сотрудничать с ведущими блогерами.
Генеральный директор YouTube Нил Мохан в своем выступлении также подчеркнул растущую роль авторов контента, выступив за то, чтобы они были отмечены премией «Эмми». Он подчеркнул их «инновационный вклад» в развлекательный ландшафт.