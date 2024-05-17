В YouTube появились QR-коды с рекламой

Еще одним важным событием стало то, что YouTube формализует и расширяет свою программу YouTube Select Creator Takeovers. Эта инициатива позволяет брендам сотрудничать с ведущими блогерами.

Генеральный директор YouTube Нил Мохан в своем выступлении также подчеркнул растущую роль авторов контента, выступив за то, чтобы они были отмечены премией «Эмми». Он подчеркнул их «инновационный вклад» в развлекательный ландшафт.