В YouTube появилось ещё больше TikTok-подобных функций

Зрители могут нажать на кнопку, чтобы посмотреть прямую трансляцию, и получить доступ к ленте, наполненной другими стримерами, с возможностью монетизации, например, платными чатами.

В ближайшие месяцы YouTube планирует постепенно внедрять эту функцию

Кроме того, YouTube тестирует инструменты для создания коротких видеороликов, которые позволят пользователям создавать короткий контент из горизонтальных роликов YouTube с такими функциями, как масштабирование и обрезка. Создателям также будет доступна функция предложений, позволяющая извлекать аудиоклипы и эффекты из видеороликов, которые они хотят воссоздать.

Для дальнейшего развития совместной работы YouTube вводит функцию Collab, позволяющую пользователям записывать видео бок о бок с другими клипами, подобно функции Дуэт в TikTok.