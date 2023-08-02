В YouTube появилось ещё больше TikTok-подобных функций

В YouTube появилось ещё больше TikTok-подобных функцийНе «кража», а «адаптация»
YouTube усиливает конкуренцию с TikTok, внедряя новые функции в свою платформу коротких видеороликов Shorts. Одним из примечательных дополнений является предварительный просмотр прямого эфира в ленте Shorts, аналогичный тому, как в TikTok отображаются подобные трансляции.
Зрители могут нажать на кнопку, чтобы посмотреть прямую трансляцию, и получить доступ к ленте, наполненной другими стримерами, с возможностью монетизации, например, платными чатами.
В ближайшие месяцы YouTube планирует постепенно внедрять эту функцию
Кроме того, YouTube тестирует инструменты для создания коротких видеороликов, которые позволят пользователям создавать короткий контент из горизонтальных роликов YouTube с такими функциями, как масштабирование и обрезка. Создателям также будет доступна функция предложений, позволяющая извлекать аудиоклипы и эффекты из видеороликов, которые они хотят воссоздать.
Для дальнейшего развития совместной работы YouTube вводит функцию Collab, позволяющую пользователям записывать видео бок о бок с другими клипами, подобно функции Дуэт в TikTok.