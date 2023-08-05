В YouTube появился новый платный уровень качества видео

Опция 1080p Premium доступна независимо от наличия или отсутствия платной подписки. Однако при нажатии на нее без подписки появится уведомление о необходимости покупки Premium.

YouTube также упомянул, что обновление теперь доступно и для некоторых телевизионных устройств, включая Chromecasts и игровые консоли, не работающие под управлением ОС Android, однако конкретная информация об этом не была предоставлена.

Данное расширение - это первый случай, когда YouTube распространяет функцию 1080p Premium на платформы, выходящие за пределы устройств на базе iOS. Хотя некоторые пользователи Android получили доступ к улучшенному битрейту в июне, до сих пор он не был широко распространен.