Опубликовано 15 октября 2025, 16:10
1 мин.

В YouTube появился раздел о психическом здоровье для подростков

Мало ли
YouTube запускает новый раздел для подростков, где соберёт «надёжный контент» о психическом здоровье. Он создан, чтобы помочь им справляться со стрессом, тревогой, депрессией и другими проблемами подобного рода.
На старте проект доступен в США, Великобритании, Канаде, Мексике, Франции и Австралии. Подростки увидят «специально подобранные видео» о тревожности, депрессии, СДВГ, расстройствах пищевого поведения и др. Контент подбирали эксперты из разных проф. организаций.

Как пишут СМИ, инициатива YouTube может стимулировать другие платформы создавать аналогичные инструменты — тот же TikTok, у которого уже было немало опасных трендов, на которые жаловались в Сети и СМИ в целом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.