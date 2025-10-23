В YouTube появился таймер, чтобы вы не «залипали» в Shorts надолго

Теперь в настройках можно установить ежедневный лимит просмотра Shorts. Когда лимит достигнут, появляется всплывающее окно с уведомлением о приостановке ленты. Окно, правда, можно закрыть и продолжить просмотр.

На данный момент таймер не интегрирован с родительским контролем. YouTube планирует добавить эту возможность в следующем году.

Это дополнение стало частью стратегии платформы по «цифровому благополучию пользователей». Ранее уже появлялись напоминания «Сделай перерыв» (пользователи получают уведомление через 15, 30, 60, 90 или 180 минут просмотра) и «Время сна» (уведомляет о необходимости прекратить просмотр в заданное время).