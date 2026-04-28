В YouTube появился «умный» поиск с ответами в формате диалога

Опубликовано 28 апреля 2026, 18:551 мин.
В YouTube появился «умный» поиск с ответами в формате диалогаКак Google
YouTube начал тестировать новую функцию поиска под названием Ask YouTube. С ней видеосервис превращается почти что в Google. Пока она доступна только подписчикам YouTube Premium в США старше 18 лет.
© Ferra.ru
Пользователь может задать полноценный вопрос. Например, спросить: «Что стало отправной точкой для взятия Казани Иваном Грозным в 1552 году?» или «Как починить стиральную машину „Волга-10“».
В ответ YouTube показывает не просто список видео, как раньше. Пользователь получает краткое текстовое объяснение темы, а затем подборку видео. Контент разбивается на категории — например, объяснение шаг за шагом или примеры из реальной жизни. Также добавляются короткие ролики с быстрым разбором темы.
Когда полноценный релиз — неизвестно.