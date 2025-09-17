В YouTube Shorts ИИ теперь будет помогать создавать видео

В YouTube Shorts ИИ теперь будет помогать создавать видеоДля создания видео и клипов в Shorts и полезен для подкастов
Главная новинка — интеграция модели Veo 3 в YouTube Shorts. Теперь авторы могут создавать видеофоны, добавлять звук и монтировать короткие клипы прямо в приложении. Видео пока создаются с разрешением 480p, но функция бесплатна и работает. Новый инструмент уже доступен в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, а вскоре появится в других странах.
В будущем Veo 3 позволит превращать фотографии в видео, применять стили вроде поп-арта или оригами и вставлять персонажей и объекты по текстовым запросам.
ИИ также будет использоваться для подкастов: из аудиозаписей можно создавать Shorts, даже если видео нет, автоматически генерируя визуальные эффекты под аудиотрек.
Для прямых трансляций YouTube анонсировал Playables on Live — библиотеку из более 75 игр, доступных во время стримов.