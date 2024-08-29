В Южной Корее всплеск порно-дипфейков: президент потребовал принять меры

Призыв к срочному вмешательству прозвучал на фоне тревожных сообщений о многочисленных чат-группах в Telegram, где пользователи создают и распространяют откровенные изображения. Проблема получила широкое распространение после того, как в ходе расследования было обнаружено, что эта незаконная деятельность связана с различными школами и университетами по всей Южной Корее.

Президент Юн поручил властям «тщательно расследовать и искоренить эти цифровые сексуальные преступления», подчеркнув необходимость «более тщательного просвещения» молодых людей о серьезности подобных действий. Он осудил эти действия как преступные и вредные, хотя некоторые считают их простыми шалостями. Южнокорейский регулятор СМИ даже созвал экстренное совещание для решения проблемы, которая распространяется по принципу «снежного кома».