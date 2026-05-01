«Вайны» вернулись: вышел Divine с архивом из 500 000 старых роликов

Опубликовано 01 мая 2026, 17:301 мин.
«Вайны» вернулись: вышел Divine с архивом из 500 000 старых роликовБез ИИ
Сооснователь Twitter Джек Дорси выпустил приложение Divine — духовный наследник популярного в прошлом сервиса коротких роликов Vine. Оно уже доступно в App Store и Google Play, но пока только по приглашениям. Полноценный запуск обещают в ближайшие месяцы.
© Divine
Vine существовал с 2013 по 2017 год и стал «прародителем» TikTok. Новое приложение сохраняет главную фишку — шестисекундные зацикленные видео. В Divine уже загружено 500 000 классических роликов из архивов оригинального Vine. Но есть и важные отличия:
Приложение «почти» не использует искусственный интеллект (создатели обещают специальную систему для выявления контента, сгенерированного ИИ).
Сервис работает на децентрализованной технологии.
Пользователи смогут сами выбирать, какие алгоритмы формируют их ленту.