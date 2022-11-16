Вам на карту скинуть? «Тинькофф» научился распознавать для перевода номера, написанные от руки

Благодаря новой функции пользователи могут совершать быстрые платежи без предварительного внесения номера телефона в базу приложения. Технология распознавания почерка — собственная разработка «Тинькофф».

Сканер распознаёт цифры номера телефона на основе нейронных сетей и алгоритмов — их обучали на больших массивах данных. Алгоритм анализирует изображение при наведении камеры на номер телефона, ищет области с цифрами, которые объединяет в строки. Вся информация, которая не относится к номеру телефона, убирается.

Затем сформированные строки распознаются с помощью нейросети, а из полученных вариантов алгоритм выбирает подходящие последовательности цифр, которые относятся к номерам телефонов российских операторов. Как отмечается, на обработку одного изображения уходит менее 0,3 секунды.

При этом, если на поверхности представлено несколько телефонных номеров одновременно, сканер считает их все и предложит выбрать нужный из нескольких вариантов. ​​ Пользователи могут отсканировать номер для перевода в разделе «Платежи», нажав на значок сканера в правой части поисковой строки «Переводы по телефону».