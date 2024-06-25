Вас никто не спросит: Windows 11 теперь включает резервное копирование OneDrive

Опубликовано 25 июня 2024, 15:09
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Вас никто не спросит: Windows 11 теперь включает резервное копирование OneDriveНе спрашивая разрешения
Microsoft незаметно внедрила изменения, которые автоматически включают резервное копирование папок OneDrive при первоначальной настройке без согласия пользователя в Windows 11, за что была раскритикована. Пользователи, вошедшие в учетную запись Microsoft и подключившиеся к Интернету, обнаруживают, что их папки «Рабочий стол», «Изображения», «Документы», «Музыка» и «Видео» синхронизируются с OneDrive без предварительного уведомления.
Многие пользователи выразили разочарование, обнаружив, что их рабочий стол загроможден зелеными галочками, обозначающими синхронизированные файлы и ярлыки.
Чтобы отключить эту функцию или настроить параметры резервного копирования папок, пользователи могут перейти к настройкам OneDrive, щелкнув правой кнопкой мыши значок OneDrive в области трея, перейдя в раздел «Настройки», а затем управлять параметрами резервного копирования на вкладке «Синхронизация и резервное копирование».
Этот инцидент пополнил историю спорных изменений в программном обеспечении Microsoft, включая предыдущие случаи, когда пользовательское взаимодействие ставилось под сомнение в функциях OneDrive и браузера Edge, пишут СМИ.