Вас никто не спросит: Windows 11 теперь включает резервное копирование OneDrive

Многие пользователи выразили разочарование, обнаружив, что их рабочий стол загроможден зелеными галочками, обозначающими синхронизированные файлы и ярлыки.

Чтобы отключить эту функцию или настроить параметры резервного копирования папок, пользователи могут перейти к настройкам OneDrive, щелкнув правой кнопкой мыши значок OneDrive в области трея, перейдя в раздел «Настройки», а затем управлять параметрами резервного копирования на вкладке «Синхронизация и резервное копирование».

Этот инцидент пополнил историю спорных изменений в программном обеспечении Microsoft, включая предыдущие случаи, когда пользовательское взаимодействие ставилось под сомнение в функциях OneDrive и браузера Edge, пишут СМИ.