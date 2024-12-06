Вашим будущем лучшим другом назвали ИИ-компаньона. Уже к 2026 году

Гуднер подчеркивает растущую роль ИИ в повседневной жизни: от «брейншторма» до получения кулинарных советов или помощи в путешествиях. Будущие платформы ИИ могут легко интегрироваться в носимые устройства, такие как умные очки, предлагая такие функции, как перевод в реальном времени.

Однако Гуднер предупреждает о потенциальных рисках. Он считает, что эти технологии могут усилить классовые противоречия, когда более состоятельные люди получат больше преимуществ от возможностей ИИ. Неравенство может также повлиять на образование, где частные школы могут внедрять ИИ, в то время как государственные учреждения будут ждать разрешения «сверху».

Гуднер представляет себе будущее, в котором инструменты ИИ станут частью повседневной жизни.