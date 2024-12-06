Вашим будущем лучшим другом назвали ИИ-компаньона. Уже к 2026 году

Опубликовано 06 декабря 2024, 01:301 мин.
Вашим будущем лучшим другом назвали ИИ-компаньона. Уже к 2026 годуИИ-компаньоны могут стать мейнстримом к 2026 году
Помощники, работающие на основе генеративного ИИ, становятся все более совершенными и доступными. Эти инструменты взаимодействуют с пользователями с помощью текста, голоса, а иногда и визуально. Джабрил Гуднер в своей недавней статье для HackerNoon прогнозирует повсеместное внедрение ИИ к 2026 году под руководством таких компаний, как Apple и Samsung.
Гуднер подчеркивает растущую роль ИИ в повседневной жизни: от «брейншторма» до получения кулинарных советов или помощи в путешествиях. Будущие платформы ИИ могут легко интегрироваться в носимые устройства, такие как умные очки, предлагая такие функции, как перевод в реальном времени.
Однако Гуднер предупреждает о потенциальных рисках. Он считает, что эти технологии могут усилить классовые противоречия, когда более состоятельные люди получат больше преимуществ от возможностей ИИ. Неравенство может также повлиять на образование, где частные школы могут внедрять ИИ, в то время как государственные учреждения будут ждать разрешения «сверху».
Гуднер представляет себе будущее, в котором инструменты ИИ станут частью повседневной жизни.