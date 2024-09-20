Важные данные Disney утекли в Сеть из-за «дырявости» мессенджера Slack

Компания недавно столкнулась с утечкой

Walt Disney планирует отказаться от использования Slack внутри компании после того, как произошла крупная утечка данных, сообщают СМИ. В результате взлома, организованного хакерской группой NullBulge, в сеть утекло более терабайта конфиденциальных данных компании. В том числе более 44 миллионов сообщений из внутренних каналов Slack компании Disney, в которых раскрываются подробности о нереализованных проектах и компьютерном коде.