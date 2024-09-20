Важные данные Disney утекли в Сеть из-за «дырявости» мессенджера Slack

Опубликовано 20 сентября 2024, 13:421 мин.
Важные данные Disney утекли в Сеть из-за «дырявости» мессенджера SlackКомпания недавно столкнулась с утечкой
Walt Disney планирует отказаться от использования Slack внутри компании после того, как произошла крупная утечка данных, сообщают СМИ. В результате взлома, организованного хакерской группой NullBulge, в сеть утекло более терабайта конфиденциальных данных компании. В том числе более 44 миллионов сообщений из внутренних каналов Slack компании Disney, в которых раскрываются подробности о нереализованных проектах и компьютерном коде.
Финансовый директор компании Хью Джонстон объявил, что большинство подразделений Disney перестанут использовать Slack к концу года. Многие команды уже начали переходить на «более безопасные инструменты».
За взломом стояла NullBulge. Хакеры обманом заставили сотрудников загрузить вредоносные файлы, что «поставило под угрозу безопасность гиганта индустрии развлечений», пишут СМИ. Инцидент заставил Disney пересмотреть свои «средства коммуникации».