Вдохновившись подходом Apple Microsoft решила усилить безопасность Windows

Джон Кейбл, вице-президент Windows, подчеркнул необходимость «сквозной устойчивости» и инноваций в области безопасности. Этот стратегический поворот включает ограничение доступа к ядру — меру, которая исторически защищала компьютеры Mac от подобных уязвимостей, которые мы наблюдали в прошлую пятницу. Эти изменения, хотя и постепенные, свидетельствуют о значительном изменении подхода Microsoft к защите экосистемы Windows, пишут СМИ.

Хотя переход займет время, направление Microsoft очевидно: усиление безопасности для предотвращения новой катастрофы, подобной не самому удачному обновлению ПО CrowdStrike, которое «парализовало» системы по всему миру.