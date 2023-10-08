Веб-версия мессенджера Google получила анимированные эмодзи

Кроме того, в SMS- и RCS-сообщения на сайте и в планшетном Progressive Web App (PWA) были добавлены анимированные эмодзи. Эта функция, появившаяся в июне на Android, добавляет анимацию к некоторым эмодзи. Анимация зацикливается на несколько секунд, после чего прекращается.

Хотя обновление уже широко распространено на различных клиентах, включая планшеты, на телефонах же его доступность пока что ограничена. В рамках этого изменения эмодзи теперь появляются непосредственно в фоне чата, а не внутри пузырька сообщения.