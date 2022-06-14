Веб-версия Photoshop станет бесплатной для всех

В настоящее время компания тестирует бесплатную версию в Канаде, где пользователи могут получить доступ к Photoshop через бесплатную учётную запись Adobe. В будущем, впрочем, Adobe намерена убрать из бесплатной версии некоторые функции и предоставлять их только платным подписчикам. В свободном доступе однако будет достаточно инструментов для основных задач редактирования изображений.

Adobe впервые выпустила веб-версию Photoshop в октябре. За прошедшие месяцы компания внесла несколько обновлений в сервис. К сожалению, Adobe не указала сроки, когда бесплатная версия будет запущена для более широкого круга пользователей.

Adobe также представила сегодня новый фильтр на основе нейросетей, который может автоматически убрать со старой пожелтевшей фотографии царапины и восстановить часть её цвета.