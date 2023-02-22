"Вечно закрывающийся" магазин Sunlight выпустит аналог Tinder

"Ведомостям" представители компании сообщили, что название сервиса пока не определено, но по своим возможностям он должен быть смесью Tinder и TikTok.

Каталог, служба поддержки и Sunlight Play (аналог коротких видео, как в TikTok) – все это объявлено в качестве функционала нового приложения. Прямой рекламы внутри Play компания пока что не планирует. Разрабатываемая платформа стоила Sunlight 120 млн рублей.

При этом опрошенные изданием аналитики посчитали, что затраты на разработку платформы оказались завышены. Михаил Бурмистров, генеральный директор Infoline Analytics, оценил ее в 40-50 млн рублей, а Денис Кусков, руководитель Telecom Daily, - в 10-15 млн рублей.