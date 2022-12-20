«Ведомости»: россияне не заметили ухода Apple Pay и Google Pay

Опрос проводился в августе-октябре 2022 года, в нём участвовали 1007 активных пользователей интернета и 33 представителя предпринимательского сообщества. При этом большинство опрошенных — жители крупных городов.

Утверждается, что 61% россиян не заметили серьёзных изменений после ухода мировых компаний и сервисов. Например, лишь 17% опрошенных полностью перестали пользоваться оплатой смартфонами. Что касается платёжных систем, то 2% респондентов завели себе карты китайской UnionPay. Также, по данным «Б1», к платёжной системе Mir Pay в России подключены как минимум 1,5 млн карт «Мир».

Напомним, что без зарубежных карт Visa и Mastercard сейчас невозможно оплатить ряд сервисов, в том числе Spotify, Netflix, Electronic Arts и др.