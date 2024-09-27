Веха в машинном обучении: Hugging Face преодолел отметку в 1 млн ИИ-моделей

Генеральный директор Клеман Деланж подчеркнул широкий ассортимент моделей на платформе, выделив не только известные модели ИИ, такие как BERT, но и почти миллион других, адаптированных для конкретных задач и областей.

Этот всплеск создания моделей, отмечают эксперты, обусловлен «совместным» характером платформы и практикой тонкой настройки существующих моделей, что позволяет пользователям адаптировать модели к своим «уникальным» потребностям.