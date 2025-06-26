Великобритания ограничит доминирование Google в интернет-поиске

Согласно CMA, Google контролирует более 90% поисковых запросов в Великобритании. Это даёт компании огромное влияние на то, какую информацию видят пользователи и как бизнесы рекламируют свои услуги. Более 200 000 британских компаний зависят от рекламы в Google.

Предложения регулятора включают в себя обязательное предоставление пользователям выбора поисковой системы по умолчанию (например, при покупке телефона), а также обеспечение более честной и нейтральной выдачи результатов поиска.

В Google заявили, что такие меры могут негативно сказаться на экономике страны. Представитель компании подчеркнул, что сервисы Google приносят миллиарды фунтов в экономику Великобритании.

Окончательное решение по регулированию Google ожидается в октябре.