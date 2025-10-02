Великобритания потребовала доступ к данным пользователей Apple в стране

Опубликовано 02 октября 2025, 19:201 мин.
Великобритания потребовала доступ к данным пользователей Apple в странеПолучится ли
Правительство Великобритании издало новый приказ, позволяющий запрашивать личные данные британских пользователей Apple при наличии ордера и «угрозы нацбезопасности». Этот шаг стал продолжением конфликта между Apple и МВД Великобритании по «вопросу защиты данных».
Apple подчёркивает, что конфиденциальность — основа её работы, и компания не собирается идти на компромисс.
Ранее Лондон требовал доступ к данным пользователей Apple по всему миру, что вызвало резкую реакцию США. После критики власти Великобритании отозвали то требование и теперь ограничили запрос только британскими пользователями.
Из-за давления Apple уже убрала из Великобритании функцию, обеспечивавшую облачное хранилище сквозным шифрованием, и подала в суд. Рассмотрение дела назначено на январь 2026 года.
Правозащитники предупреждают: если приказ вступит в силу, аналогичные требования могут появиться и к другим компаниям.