Великобритания потребовала доступ к данным пользователей Apple в стране

Apple подчёркивает, что конфиденциальность — основа её работы, и компания не собирается идти на компромисс.

Ранее Лондон требовал доступ к данным пользователей Apple по всему миру, что вызвало резкую реакцию США. После критики власти Великобритании отозвали то требование и теперь ограничили запрос только британскими пользователями.

Из-за давления Apple уже убрала из Великобритании функцию, обеспечивавшую облачное хранилище сквозным шифрованием, и подала в суд. Рассмотрение дела назначено на январь 2026 года.

Правозащитники предупреждают: если приказ вступит в силу, аналогичные требования могут появиться и к другим компаниям.