Великобритания решила дать всем гражданам бесплатный доступ к ChatGPT Plus

ChatGPT Plus — это платная версия сервиса за $ 20 в месяц. Она предлагает более быстрые ответы, приоритетный доступ к новым моделям, голосовое общение, генерацию изображений, анализ файлов, «глубокие исследования» и создание собственных ботов. Бесплатная версия остаётся доступной всем пользователям интернета.

По данным The Guardian, министр науки и технологий Питер Кайл встречался с главой OpenAI Сэмом Альтманом в Сан-Франциско. Однако идея бесплатного доступа для всей страны могла показаться слишком затратной — расходы оценивались в £2 млрд.

Пока на этом обсуждение закончилось.