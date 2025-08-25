Великобритания решила дать всем гражданам бесплатный доступ к ChatGPT Plus

Опубликовано 25 августа 2025, 10:301 мин.
Великобритания решила дать всем гражданам бесплатный доступ к ChatGPT PlusПока обсуждается
Правительство Великобритании обсуждает с OpenAI возможность предоставить ChatGPT Plus каждому жителю страны. Если сделка состоится, это станет одним из первых проектов такого масштаба: ранее сообщалось, что о подобном шаге думали власти ОАЭ.
ChatGPT Plus — это платная версия сервиса за $ 20 в месяц. Она предлагает более быстрые ответы, приоритетный доступ к новым моделям, голосовое общение, генерацию изображений, анализ файлов, «глубокие исследования» и создание собственных ботов. Бесплатная версия остаётся доступной всем пользователям интернета.
По данным The Guardian, министр науки и технологий Питер Кайл встречался с главой OpenAI Сэмом Альтманом в Сан-Франциско. Однако идея бесплатного доступа для всей страны могла показаться слишком затратной — расходы оценивались в £2 млрд.
Пока на этом обсуждение закончилось.