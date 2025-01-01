Венесуэла оштрафовала TikTok на $10 млн из-за смертельно опасных челленджей

Судья Таня Д’Амелио объявила о штрафе в понедельник, дав TikTok восемь дней на оплату и обязав компанию открыть офис в Венесуэле, чтобы следить за «соответствием контента местным законам». Президент Николас Мадуро обвинил платформу в недавних смертях, связанных с опасными челленджами, включая один случай с транквилизаторами.

TikTok пока не дала комментариев.

В начале этого года, кстати, правительство страны временно запретила X (бывший Twitter), обвинив ее владельца, Илона Маска, в поддержке протестов против переизбрания Мадуро. Доступ к X по-прежнему ограничен.