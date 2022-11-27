Верите, что за программы не должны брать денег и все должно быть в открытом доступе? Этот сайт для вас

Для “техников” руководство рекомендует использовать Replicant, полностью свободный дистрибутив Android, спонсируемый FSF, с репозиторием приложений F-Droid, в котором есть сотни приложений, включая Syncthing, Minetest и Termux.

FSF также хвалит ноутбук X200, "одно из немногих устройств для домашних пользователей, на котором сверху донизу установлено полностью свободное программное обеспечение". Этот ноутбук чаще всего используется в собственном офисе FSF. Кроме того, в руководстве упоминаются ноутбук Reform, продукты PINE64 и Purism, а также “уважающая свободу VPN” и мини-адаптер Wi-Fi.

Руководство даже рекомендует места, где можно купить электронные книги без защиты, включая No Starch Press, Smashwords, Leanpub, Standard Ebooks, Nantucket E-Books, Libreture. Тем временем для печатных версий есть магазин Gnu Press.

Кроме того, руководство рекомендует источники с музыкой без DRM-защиты. А также подсказывает, где найти бесплатные (не пиратские, а так и задуманные) фильмы.