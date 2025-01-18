Версия 2.0, умный дом и планировщик: чего ждать от ИИ Google в 2025 году

Еще один важный момент — релиз публичной версии Gemini 2.0, который повысит производительность, особенно для таких задач, как программирование. Новая версия 2.0 будет протестирована разработчиками в январе, а затем выйдет для потребителей. Среди расширенных функций Gemini — Deep Research, доступная на мобильных устройствах в начале 2025 года, и улучшенные функции камеры с Gemini Live и Project Astra, позволяющие ИИ «взаимодействовать» с окружающим миром.

Среди других запланированных функций — иммерсивный планировщик путешествий, позволяющий создавать индивидуальные маршруты, и новая способность Gemini — управление устройствами «умного дома» и ответы на вопросы о PDF-файлах. Кроме того, Gemini выходит на Wear OS.