Весело и немного жутко: в Сети рассказали о расширенном голосовом режиме ChatGPT

Первоначально Advanced Voice Mode был запущен для избранной группы пользователей ChatGPT Plus и позволяет вести беседы с ИИ в режиме реального времени. Пользователи могут переключаться между стандартным и расширенным голосовыми режимами в приложении. Несмотря на свои обещания, функция все еще развивается, и некоторые ключевые элементы из первоначальной демонстрации — например, предполагаемые видеовозможности и расширенные голосовые функции — еще не полностью реализованы.

Одним из примечательных аспектов является способность ИИ менять языки и поддерживать «разговорный поток», что иногда может привести к неожиданным моментам, таким как спонтанная смена языка. Хотя это и добавляет «жутковатости», но также подчеркивает «текущие ограничения системы», поскольку некоторые функции, продемонстрированные во время первоначального анонса, такие как «генеративное пение ИИ», отсутствуют в альфа-версии, пишет редактор.

Полная доступность для всех подписчиков ChatGPT Plus ожидается осенью этого года.