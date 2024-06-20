Приложения
Опубликовано 20 июня 2024, 10:52
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Весна закончилась без выпуска приложения Apple Final Cut Camera

Хотя обещали
Весна подошла к концу, а Apple так и не выпустила долгожданное приложение Final Cut Camera для iPhone. В прошлом Apple пообещала, что приложение появится в продаже "позже этой весной" вместе с новыми iPad Air M2 и iPad Pro M4.
Весна закончилась без выпуска приложения Apple Final Cut Camera

© Apple

Final Cut Camera описывается как "совершенно новое приложение для захвата видео", предназначенное для профессионалов. Приложение позволяет пользователям подключаться к беспроводной сети и удаленно управлять каждым кадром с помощью расширенных функций управления, таких как баланс белого, ручная фокусировка, ISO, выдержка и другие. Оно также поддерживает измерение звука и легкое переключение между разрешениями и форматами видео.

Хотя изначально приложение было представлено как инструмент для управления камерой iPhone с iPad, оно также будет работать как отдельное приложение на iPhone. Выход Final Cut Camera должен был совпасть с выходом новых версий Final Cut Pro для iPad и Mac.

Возможно, Apple приурочивает выпуск приложения к выходу iOS 17.6, которая сейчас находится в стадии бета-тестирования и ожидается этим летом.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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