Весна закончилась без выпуска приложения Apple Final Cut Camera

Final Cut Camera описывается как "совершенно новое приложение для захвата видео", предназначенное для профессионалов. Приложение позволяет пользователям подключаться к беспроводной сети и удаленно управлять каждым кадром с помощью расширенных функций управления, таких как баланс белого, ручная фокусировка, ISO, выдержка и другие. Оно также поддерживает измерение звука и легкое переключение между разрешениями и форматами видео.

Хотя изначально приложение было представлено как инструмент для управления камерой iPhone с iPad, оно также будет работать как отдельное приложение на iPhone. Выход Final Cut Camera должен был совпасть с выходом новых версий Final Cut Pro для iPad и Mac.

Возможно, Apple приурочивает выпуск приложения к выходу iOS 17.6, которая сейчас находится в стадии бета-тестирования и ожидается этим летом.