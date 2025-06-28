​​Ветеран ФСБ предостерёг: не кидайте родственникам в WhatsApp фото военной техники

Опубликовано 28 июня 2025, 09:001 мин.
Ветеран ФСБ предостерёг: не кидайте родственникам в WhatsApp фото военной техникиИмейте в виду
Бывший сотрудник ФСБ Алексей Филатов предупредил россиян: не стоит пересылать фото военной техники через мессенджеры, особенно иностранные, такие как WhatsApp. По его словам, эти приложения могут контролироваться зарубежными спецслужбами, и такая информация может попасть в руки врага, пишет Лента.ру.
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Филатов отметил, что некоторые граждане, не задумываясь, делятся фото колонн с военной техникой или рассказывают о передвижении армии. Эти действия расследуются, и виновные несут наказание.
Он подчеркнул, что даже обычное фото с местом и временем съёмки может быть использовано для наведения ракет или дронов. Многие думают, что секретная информация хранится только в сейфах, но на деле важные данные могут оказаться в открытом доступе через телефон.
Филатов призвал помнить: всё, что связано с обеспечением военной операции, нельзя пересылать в интернете — ни через иностранные, ни через российские сети.