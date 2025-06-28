​​Ветеран ФСБ предостерёг: не кидайте родственникам в WhatsApp фото военной техники

Филатов отметил, что некоторые граждане, не задумываясь, делятся фото колонн с военной техникой или рассказывают о передвижении армии. Эти действия расследуются, и виновные несут наказание.

Он подчеркнул, что даже обычное фото с местом и временем съёмки может быть использовано для наведения ракет или дронов. Многие думают, что секретная информация хранится только в сейфах, но на деле важные данные могут оказаться в открытом доступе через телефон.

Филатов призвал помнить: всё, что связано с обеспечением военной операции, нельзя пересылать в интернете — ни через иностранные, ни через российские сети.