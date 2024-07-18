Ветеран Microsoft рассказал о создании меню «Пуск», и что там было «прорывного»

В начале своей работы над Windows, когда ему было поручено обновить меню «Пуск» для различных версий Windows NT, Пламмер добивался эффективности, динамически генерируя текст баннера и фоновый градиент меню «Пуск» с помощью системных шрифтов и стандартных вызовов GDI (Graphics Device Interface). Это решение позволило ему избежать громоздкого процесса создания нескольких растровых версий для каждой версии Windows NT SKU.

В отличие от предыдущих систем Windows 9X, в Windows NT была предусмотрена возможность поворота «контекста устройства», что позволило Пламмеру отображать текст баннера вертикально.

Вспоминая о своем пути в разработке, Пламмер отметил преимущества своего подхода к «векторному кодированию», такие как более четкие визуальные эффекты и масштабируемость.