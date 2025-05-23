Вьетнам решил заблокировать Telegram после отказа сотрудничать с властями

По официальным данным, 68% из почти 10 000 вьетнамских чатов и каналов в Telegram нарушают закон. Среди обвинений — мошенничество, торговля запрещенными веществами и даже связи с терроризмом. Кроме того, власти утверждают, что через Telegram распространяются антиправительственные материалы.

Министерство технологий потребовало от операторов связи в стране заблокировать доступ к Telegram и отчитаться об этом до 2 июня. Также мессенджеру вменяют в вину отказ удалять запрещённый контент, как того требует вьетнамское законодательство.

Представители компании и министерства не дали официальных комментариев.