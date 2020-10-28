Viber запустил платежи в чат-ботах для украинских пользователей

Как заявили в Viber, команда проекта решила не ограничиваться функциями мессенджера, а строить платформу, которая будет удовлетворять все запросы пользователей.

С новой опцией оплаты пользователи смогут использовать Viber для покупки товаров и услуг. Платежи можно будет совершать через Google Pay и другие платёжные системы. Продавцам же нужно будет подключиться к поставщику услуг, поддерживающему необходимый тип платежей, создать чат-бота и разрешить, собственно, принимать платежи.

Функция сначала станет доступна украинцам. Только в 2021 году её начнут запускать на других рынках, в том числе российском.