Опубликовано 16 ноября 2025, 15:39
1 мин.

Вице-премьер Григоренко о цифровом будущем РФ: ИИ, биометрия и не только

Персонализированные сервисы тоже были в теме разговора
Вице-премьер Дмитрий Григоренко провёл лекцию для студентов в рамках программы «Платформа будущего: 100 проектов России» в Национальном центре «Россия». Он рассказал о ключевых трендах цифровизации и о том, как технологии меняют повседневную жизнь и работу государства.
Главные направления цифрового развития, по словам Григоренко:

  • Внедрение искусственного интеллекта для персонализации сервисов

  • Расширение использования биометрии

  • Цифровизация госуправления

  • Развитие связи и цифровой инфраструктуры

Основные мысли лекции:

  • Сервисы нужно создавать глазами пользователя, а не только айтишника.

  • Услуги, по его словам, должны быть удобными, персонализированными и доступны в нужное время. ИИ вполне помогает достигать этой цели.

  • Российские ИТ-продукты в кибербезопасности проверяются на практике, что делает их надёжными.

  • ИТ-профессия остаётся одной из самых перспективных и даёт возможность создавать инновации для всей страны.

  • Перевод биометрических данных в госсистему повысил безопасность граждан и обеспечил защиту информации по современным стандартам.

  • Цифровизация — это инструмент, а эффективность его использования зависит от человека.