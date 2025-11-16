Вице-премьер Григоренко о цифровом будущем РФ: ИИ, биометрия и не только

Персонализированные сервисы тоже были в теме разговора

Вице-премьер Дмитрий Григоренко провёл лекцию для студентов в рамках программы «Платформа будущего: 100 проектов России» в Национальном центре «Россия». Он рассказал о ключевых трендах цифровизации и о том, как технологии меняют повседневную жизнь и работу государства.