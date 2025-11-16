Вице-премьер Григоренко о цифровом будущем РФ: ИИ, биометрия и не только

Вице-премьер Григоренко о цифровом будущем РФ: ИИ, биометрия и не толькоПерсонализированные сервисы тоже были в теме разговора
Главные направления цифрового развития, по словам Григоренко:
-
Внедрение искусственного интеллекта для персонализации сервисов
-
Расширение использования биометрии
-
Цифровизация госуправления
-
Развитие связи и цифровой инфраструктуры
Основные мысли лекции:
-
Сервисы нужно создавать глазами пользователя, а не только айтишника.
-
Услуги, по его словам, должны быть удобными, персонализированными и доступны в нужное время. ИИ вполне помогает достигать этой цели.
-
Российские ИТ-продукты в кибербезопасности проверяются на практике, что делает их надёжными.
-
ИТ-профессия остаётся одной из самых перспективных и даёт возможность создавать инновации для всей страны.
-
Перевод биометрических данных в госсистему повысил безопасность граждан и обеспечил защиту информации по современным стандартам.
-
Цифровизация — это инструмент, а эффективность его использования зависит от человека.