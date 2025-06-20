Вице-премьер РФ: правила для ИИ важны, но не должны тормозить развитие

Опубликовано 20 июня 2025, 19:461 мин.
Вице-премьер РФ: правила для ИИ важны, но не должны тормозить развитиеНужно дать ИИ возможность развиваться
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что этические правила в сфере искусственного интеллекта (ИИ) не должны мешать развитию технологий. Об этом он рассказал журналистам на Петербургском международном экономическом форуме. Его слова передает ТАСС.
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По его словам, многие страны уже приняли или разрабатывают кодексы этики для ИИ. Но важно, чтобы такие документы не становились слишком строгими и не тормозили развитие. В качестве примера он привёл Европу, где из-за жёстких ограничений в рамках GDPR развитие ИИ сталкивается с трудностями.
Чернышенко подчеркнул, что российский кодекс этики для ИИ учитывает баланс между развитием технологий и ответственным подходом к их применению. Он отметил, что к этому кодексу уже присоединились и другие страны.