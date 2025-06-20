Вице-премьер РФ: правила для ИИ важны, но не должны тормозить развитие

По его словам, многие страны уже приняли или разрабатывают кодексы этики для ИИ. Но важно, чтобы такие документы не становились слишком строгими и не тормозили развитие. В качестве примера он привёл Европу, где из-за жёстких ограничений в рамках GDPR развитие ИИ сталкивается с трудностями.

Чернышенко подчеркнул, что российский кодекс этики для ИИ учитывает баланс между развитием технологий и ответственным подходом к их применению. Он отметил, что к этому кодексу уже присоединились и другие страны.