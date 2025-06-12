Вице-президент Apple: первая попытка создать ИИ-Siri провалилась

Опубликовано 12 июня 2025, 16:301 мин.
Вице-президент Apple: первая попытка создать ИИ-Siri провалиласьApple отложила обновлённую Siri из-за недостаточной надёжности
Apple решила отложить выпуск обновлённой версии голосового помощника Siri. Новая версия пока не работает достаточно надёжно для компании. Об этом на конференции WWDC 2024 рассказали старший вице-президент Apple по программному обеспечению Крейг Федериги и старший вице-президент по маркетингу Грег Джосвяк.
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Компания хотела сделать Siri умнее. Но несмотря на первые относительно успешные тесты, качество работы оставляло желать лучшего — Siri не достигла тех стандартов, которые Apple считает необходимыми.
«Мы не хотим разочаровывать наших клиентов, — сказал Джосвяк. — Лучше отложить запуск, чем выпустить продукт с ошибками». Федериги добавил, что в настоящее время никто не умеет хорошо и надёжно автоматизировать такие функции на устройствах. Apple, мол, хочет стать первой и сделать это лучше всех.
Компания планирует выпустить обновлённую Siri в течение следующего года, то есть ориентировочно в 2026 году.