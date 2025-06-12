Вице-президент Apple: первая попытка создать ИИ-Siri провалилась

Компания хотела сделать Siri умнее. Но несмотря на первые относительно успешные тесты, качество работы оставляло желать лучшего — Siri не достигла тех стандартов, которые Apple считает необходимыми.

«Мы не хотим разочаровывать наших клиентов, — сказал Джосвяк. — Лучше отложить запуск, чем выпустить продукт с ошибками». Федериги добавил, что в настоящее время никто не умеет хорошо и надёжно автоматизировать такие функции на устройствах. Apple, мол, хочет стать первой и сделать это лучше всех.

Компания планирует выпустить обновлённую Siri в течение следующего года, то есть ориентировочно в 2026 году.