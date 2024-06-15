Вице-президент по разработке Android покинул пост

Берк, объявивший о своем уходе на сайте LinkedIn, перейдет на консультативную роль, сотрудничая с генеральным директором Alphabet Сундаром Пичаи в области потенциального применения ИИ для поиска лекарств, в частности для лечения детских онкологических заболеваний.

Эти изменения в руководстве произошли после недавней реструктуризации Google, в результате которой команды Android и аппаратного обеспечения были объединены в новую команду "Платформы и устройства" под руководством Рика Остерлоха. Одновременно с этим Хироши Локхаймер, ранее курировавший Android, Chrome и ChromeOS, переходит на другие проекты, а Самир Самат становится президентом экосистемы Android.

Сообщается, что в настоящее время идет более широкая реорганизация подразделения платформ и устройств Google. Кроме того, Google намерена интегрировать разработку ChromeOS с технологическим стеком Android, чтобы ускорить развертывание новых функций.