Видеоплеер VLC не появился на VR-шлеме Apple сразу из-за малой аудитории

Хотя функциональная версия уже существует, Кемпф признает «ограниченность» пользовательской базы и отсутствие острой необходимости в немедленном выпуске. Он выразил сомнение в том, что в связи с небольшим числом владельцев Vision Pro, у них нет необходимости в спешке.

Также стало известно, что команда разработчиков VLC активно работает над крупным обновлением (VLC 4.0), в котором произойдет значительная перестройка.

Для непосвященных VLC — это бесплатный медиаплеер с открытым исходным кодом, известный своей универсальностью. Он поддерживает различные аудио- и видеоформаты, часто справляясь с файлами, несовместимыми с QuickTime от Apple.