Википедия открыла доступ к статьям ИИ-компаниям, но не бесплатно

Согласно новым договорённостям, компании будут официально платить за доступ к данным Википедии через сервис Wikimedia Enterprise. Такой подход заменяет «несанкционированный сбор информации с сайта» и позволяет использовать контент на «законных и прозрачных условиях», пишут СМИ.

Хотя соглашения заключались в течение года, ранее о них публично не сообщалось. Новоиспеченные «партнёры» присоединились к Google, Ecosia и др.

В Wikimedia подчёркивают, что Википедия «играет важную роль в развитии современных технологий». Информация из энциклопедии используется в чат-ботах, поисковых системах, голосовых помощниках и других сервисах на базе ИИ.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена