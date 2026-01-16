Википедия открыла доступ к статьям ИИ-компаниям, но не бесплатно

Опубликовано 16 января 2026, 18:351 мин.
Википедия открыла доступ к статьям ИИ-компаниям, но не бесплатноНачала сотрудничество с Amazon и др.
Фонд Wikimedia, который управляет Википедией, объявил о новых соглашениях с крупными компаниями, работающими с ИИ. Среди них — Amazon, Meta*, Microsoft, Perplexity и Mistral AI.
© Wikimedia
Согласно новым договорённостям, компании будут официально платить за доступ к данным Википедии через сервис Wikimedia Enterprise. Такой подход заменяет «несанкционированный сбор информации с сайта» и позволяет использовать контент на «законных и прозрачных условиях», пишут СМИ.
Хотя соглашения заключались в течение года, ранее о них публично не сообщалось. Новоиспеченные «партнёры» присоединились к Google, Ecosia и др.
В Wikimedia подчёркивают, что Википедия «играет важную роль в развитии современных технологий». Информация из энциклопедии используется в чат-ботах, поисковых системах, голосовых помощниках и других сервисах на базе ИИ.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена